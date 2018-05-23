مجلس البطاركة الكاثوليك بمصر يرسل برقية تعازى إلى البطريرك المارونى

أرسل البطريرك إبراهيم اسحق رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر برقية تعازي للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للتعزية لوفاة سيادة المطران جورج اسكندر، جاء فيها:





استقبلنا خبر وفاة سيادة المطران جورج اسكندر بمشاعر ملئها الحزن لفقدان مطران من رعاة كنيستكم الحبيبة والرجاء في القيامة والحياة الابدية.





لذا نشاطركم هذه اللحظات ونطلب من الرب ان يتقبله بوافر رحمته بين الرعاة الصالحين ويعزى قلوبكم ويؤهلنا جميعًا لرفع فى كل حين نشيد المجد والتسبيح للثالوث القدوس.