ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مجلس البطاركة الكاثوليك بمصر يرسل برقية تعازى إلى البطريرك المارونى

الأربعاء 23/مايو/2018 - 11:14 ص
مجلس البطاركة الكاثوليك بمصر يرسل برقية تعازى إلى البطريرك المارونى
طباعة
ماريان عيد
 
أرسل البطريرك إبراهيم اسحق رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر برقية تعازي للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للتعزية لوفاة سيادة المطران جورج اسكندر، جاء فيها:

استقبلنا خبر وفاة سيادة المطران جورج اسكندر بمشاعر ملئها الحزن لفقدان مطران من رعاة كنيستكم الحبيبة والرجاء في القيامة والحياة الابدية.

لذا نشاطركم هذه اللحظات ونطلب من الرب ان يتقبله بوافر رحمته بين الرعاة الصالحين ويعزى قلوبكم ويؤهلنا جميعًا لرفع فى كل حين نشيد المجد والتسبيح للثالوث القدوس.
المزيد عن: الرعاة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
النجمة - لبنان
-
x
20:30
-
النادي الإفريقي - تونس
الفيصلي - السعودية
-
x
22:50
-
الوئام - موريتانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/23/2018 11:20:26 AM