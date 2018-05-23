في محاولته الثامنة.. وفاة ياباني علي قمة إيفرست!

أصبح الياباني نوبوكازو كوريكي (36 عاما) ثاني شخص يلقى حتفه في موسم التسلق الحالي.



وقال جيانيندرا شريستا المسؤول بإدارة السياحة من داخل المخيم الرئيسي للمتسلقين نه عُثر على كوريكي ميتا أثناء نومه في خيمة على ارتفاع 6400 متر على الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8850 مترا.



وقال شريستا لرويترز "عثر مرشدون على جثته داخل الخيم". وأضاف أن تفاصيل ما حدث غير معروفة بسبب ضعف الاتصالات.



وقام كوريكي بسبع محاولات سابقة لتسلق إيفرست لكنه فشل.



وفي عام 2012 أمضى يومين على ارتفاع 8230 مترا على إيفرست في درجة حرارة تقل عن 20 تحت الصفر مما اضطره إلى بتر تسعة أطراف من أصابعه.



وقال مسؤولون عن رحلات التسلق إن المقدوني جورجي بيتكوف (63 عاما) توفي في مطلع الأسبوع أثناء محاولته تسلق إيفرست ولم يقدموا مزيدا من التفاصيل.



وقال المسؤولون إن عشرات المتسلقين نجحوا في تسلق القمة هذا الشهر مستفيدين من تحسن الطقس.



وسمحت نيبال لأكثر من 340 متسلقا أجنبيا بصعود القمة خلال هذا الموسم الذي بدأ في مارس ويمتد حتى نهاية هذا الشهر.

