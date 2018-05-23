الحكومة: المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو ستوفر للدولة ٢.٢ مليار جنيه

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو ستنقل بعد تنفيذها ١.٥ مليون راكب يوميا مما سيساهم فى تخفيف الزحام المروري فى شوارع القاهرة الكبرى.





وأضاف وزير النقل خلال كلمته أثناء تدشين بدء حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو ستوفر للدولة من ٢ إلى ٢.٢ مليار جنيه قيمة التوفير فى الوقود الذى ستحققه والتلوث الذي يسببه، لافتا إلى أن تكلفة الخط الثالث بالكامل تبلغ ٩٦ مليار جنيه.