جامعة القاهرة تقرر إعفاء طلاب المدن الجامعية من سداد مصروفات شهر يونيو المقبل

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إعفاء طلاب المدن الجامعية من سداد رسوم الإقامة والإعاشة عن المدة التي يقضيها الطلاب في المدن الجامعية خلال شهر يونيو المقبل، وذلك لمن قام بتسديد الرسوم حتي شهر مايو الجاري.





واشار الخشت، إلي أن جامعة القاهرة تكفلت خلال العام الدراسي الحالي 2017/2018 بسداد رسوم المدن الجامعية لنحو 5 آلاف طالب وطالبة، وأنشأت، لأول مرة، مكتباً لرعاية الطلاب بالمدينة الجامعية بهدف مساعدة الطلاب الذين يستحقون الدعم، وذلك في سرية تامة ثم سداد الرسوم الخاصة بهم بالمدن الجامعية، مضيفاً أن الجامعة أعفت جميع الطلاب من مصاريف التغذية بالمدن الجامعية لمدة اسبوعين خلال شهر أكتوبر الماضي مع بداية الدراسة، كما وفرت أماكن سكنية بالمدن الجامعية لذوي الإحتياجات الخاصة وتقديم الرعاية اللازمة لهم.





وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة قامت بتخفيف العبء علي غير القادرين من الطلاب وأبناء الشهداء واليتامي، وإعفائهم من المصروفات الدراسية بكليات الجامعة في المرحلة الجامعية الأولي.





وأعلن الخشت، أن صندوق التكافل الإجتماعي بالجامعة قام، خلال العام الدراسي الحالي، بسداد الرسوم الدراسية لـ 11 ألف و424 طالب وطالبة بكليات الجامعة بإجمالي مبلغ 3 مليون و335 ألف جنيه، الي جانب شراء أجهزة تعويضية لعدد من الطلاب متحدي الإعاقة بنحو 114 ألف و150 جنيها.







