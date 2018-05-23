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أسعار فوانيس رمضان اليوم الأربعاء 23-5-2018 بمحافظة قنا

الأربعاء 23/مايو/2018 - 11:04 ص
أسعار فوانيس رمضان اليوم الأربعاء 23-5-2018 بمحافظة قنا
أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
تتراوح أسعار الفوانيس الرمضانية، اليوم الاربعاء، في محافظة قنا، ما بين 35 جنيها إلى80 جنيها، كما بلغ سعر فانوس محمد صلاح صغير الحجم 80 جنيها، بينما سجل سعر الوسط منه 130 جنيها، فيما سجل سعر الفانوس كبير الحجم 170 جنيها.

كما تراوحت أسعار عروسة بوجي وطمطم ما بين 80 جنيها للعروسة صغيرة الحجم إلى 120 جنيها للعروسة كبيرة الحجم.
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