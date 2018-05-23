ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي الضفة الغربية

الأربعاء 23/مايو/2018 - 11:03 ص
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي الضفة الغربية
رصاص الجيش الإسرائيلي
طباعة
وكالات
 

أصيب مواطن فلسطيني، فجر اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء مواجهات بين شبان وقوة عسكرية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

 

وقال مراسل الأناضول، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان والقوة الإسرائيلية التي داهمت البلدة القديمة من المدينة.

 

واندلعت المواجهات عقب تفتيش الجيش عدداً من منازل السكان، فيما أسفرت عن إصابة الشاب برصاصة في يده، نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا الحكومي، لتلقي العلاج.

 

وخلال المواجهات، استخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت، فيما رشق الشبان القوات بالحجارة والعبوات الفارغة.

 

وعادة ما يقوم الجيش الإسرائيلي باقتحام المدن والبلدات الفلسطينية ليلاً، لتنفيذ حملة اعتقالات لما يسميهم "مطلوبين".

المزيد عن: رصاص الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية اسرائيل إصابة فلسطيني
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
النجمة - لبنان
-
x
20:30
-
النادي الإفريقي - تونس
الفيصلي - السعودية
-
x
22:50
-
الوئام - موريتانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/23/2018 11:20:26 AM