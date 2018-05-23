إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي الضفة الغربية

أصيب مواطن فلسطيني، فجر اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء مواجهات بين شبان وقوة عسكرية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مراسل الأناضول، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان والقوة الإسرائيلية التي داهمت البلدة القديمة من المدينة.

واندلعت المواجهات عقب تفتيش الجيش عدداً من منازل السكان، فيما أسفرت عن إصابة الشاب برصاصة في يده، نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا الحكومي، لتلقي العلاج.

وخلال المواجهات، استخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت، فيما رشق الشبان القوات بالحجارة والعبوات الفارغة.

وعادة ما يقوم الجيش الإسرائيلي باقتحام المدن والبلدات الفلسطينية ليلاً، لتنفيذ حملة اعتقالات لما يسميهم "مطلوبين".