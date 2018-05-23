جامعة أسيوط تنجح في انقاذ حياة شاب مصري ومواطن يمني بإجراء زراعتين جديدتين للكبد بمستشفى الراجحي الجامعي

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط عن نجاح مستشفى الراجحى الجامعى للكبد فى اجراء حالتين جديدة لزراعة الكبد ، لتصل بذلك حالات الزراعة التى تم اجرائها حتى الآن 19 حالة ، وهو ما يعد تقدماً متميزاً فى ذلك المجال ودليلاً على قدرة مستشفى الراجحى على مواصلة برنامج زراعة الكبد و الذى بلغت نسبة نجاح عملياته التى تمت 100 % وهو ما يمثل انفراداً جديداً لمستشفيات جامعة أسيوط على مستوى صعيد مصر فى إجراء أكبر العمليات الدقيقة وأكثرهم تعقيدًا.





وفى السياق ذاته أوضح الدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ،أن نجاح المستشفى فى مواصلة انفرادها بإجراء عمليات زراعة الكبد جاء ثمرة نتيجة توافر أطقم طبية على أعلى مستوى من المهارة والتدريب و ذلك بالتعاون مع فريق طبى متخصص لزراعة الكبد من مستشفى عين شمس التخصصى برئاسة الدكتور محمود المتينى ، مؤكداً أن نجاح مستشفى الراجحى الجامعى للكبد يعد حافزاً لاستكمال مسيرتها فى هذا التخصص الدقيق والتى تمثل خطوة متقدمة لمرضى الكبد من مختلف محافظات صعيد مصر ممن هم بحاجة إلى إجراء مثل تلك العمليات المعقدة والمتوقف عليها حياة المريض.





وحول تفاصيل العملية أشار الدكتور إيهاب فوزى مدير المستشفى، أن الحالتين تضمنت الأولى عملية زراعة كبد لشاب مريض يبلغ من العمر 39 عاماً وذلك بتبرع من زوجته البالغة من العمر 33 عاماً، أما الحالة الثانية فهى لمريض يمنى الجنسية يبلغ من العمر 63 عاماً بتبرع من ابنه البالغ من العمر 22 عاماً ، مؤكداً أن المستشفى تحرص على توفير مناخ ملائم لجميع الحلات المرضية ، وتمكين الأطباء ومقدمى الرعاية الصحية من القيام بواجباتهم على أكمل وجه كجزء من العلاج ، مضيفاً أن جميع حالات زراعة الكبد يتمتعون بصحة جيدة ووظائف كبد سليمة.



