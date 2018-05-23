أستراليا تعلق آمالها مجدداً على بطلها كاهيل

ربما تكون أفضل سنواته في الملاعب مضت بالفعل كما تثور تساؤلات بشأن لياقته البدنية، لكن تيم كاهيل سيكون مطالباً مرة أخرى بأن يقدم بعضاً من سحره في كأس العالم لكرة القدم مع أستراليا في نهائيات روسيا.





وانضم المهاجم (38 عاماً) إلى تشكيلة المدرب بيرت فان مارفيك المبدئية المؤلفة من 32 لاعباً، وسيجد المدرب الهولندي نفسه في مأزق إذا تجرأ واستبعد هداف الفريق المنتخب الأسترالي على مر العصور من القائمة النهائية.





ويحتفظ كاهيل بمكانة بارزة في أستراليا بفضل 50 هدفاً، سجلها في 105 مباريات دولية، كما كان القلب النابض لمنتخب بلاده في ثلاث مشاركات في كأس العالم منذ نهائيات ألمانيا 2006.





ونادراً ما شارك كاهيل في المباريات منذ انتقاله إلى ميلوول في دوري الدرجة الثانية الانجليزي، لكن مثلما قال فان مارفيك فإن كاهيل له وضع خاص.





وأثبت كاهيل نفسه على أعلى المستويات منذ ظهوره الأول في كأس العالم عام 2006، حين شارك كبديل ليسجل هدفين في دور المجموعات أمام اليابان، ويحول تأخر أستراليا 1-0 إلى فوز بنتيجة 3-1.





وأحرز كاهيل ثلاثة أهداف أخرى لأستراليا في النسختين التاليتين من كأس العالم، ومن بينها أحد أجمل أهداف نهائيات البرازيل 2014 بتسديدة رائعة في الهزيمة 3-2 أمام هولندا.



