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"حركيّة" تدشن مبادرة "وعيك يمنع إعاقتك" وتوزع ١٠ آلاف وجبة إفطار

الأربعاء 23/مايو/2018 - 09:46 ص
حركيّة تدشن مبادرة وعيك يمنع إعاقتك وتوزع ١٠ آلاف وجبة إفطار
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الفجر السعودي
 
دشنت جمعية حركيّة مبادرة "وعيك_يمنع_إعاقتك"، وهي مبادرة توعوية تستهدف مرتادي الطريق والسائقين بشكل خاص في وقت ما قبل الإفطار للحد من السرعة وحوادث السيارات التي يتعرض لها العامة في ذلك الوقت.

وتوزع المبادرة مطويات توعوية حول خطر السرعة مع 10000 وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة فريق "حركيّة" التطوعي، حيث سيتم توزيع الوجبات يوميًا، وتحوي العديد من العناصر الغذائية المتنوعة، بالتعاون مع مؤسسة المقيل الخيرية. وفق صحيفة "سبق"

وأكد مدير عام الجمعية محمد بن سعد الحمالي أن مبادرة "وعيك_يمنع_إعاقتك" تأتي انطلاقًا من حرص الجمعية لتوعية المجتمع من السرعة وحوادث الطريق، ولما سببت تلك الحوادث من إعاقات دائمة للمصابين منها.

وأشار إلى أن الجمعية بدأت في وقت مبكر الاستعداد لشهر رمضان المبارك، وذلك بتحديد أماكن وجود الحملة على مستوى مدينة الرياض وتجهيز المواد التوعوية حول ارتباط الحوادث المرورية بارتفاع نسب الإعاقة.

وفي الختام شكر "الحمالي" إدارة مرور منطقة الرياض وجميع العاملين بالمبادرة، وفي مقدمتهم فريق حركيّة التطوعي العاملين بالصفوف الأمامية، والذي يضم عددًا من ذوي الإعاقة الحركية وشكر مؤسسة المقيل الخيرية لرعايتها للمبادرة.


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