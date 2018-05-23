العراق: داعش يعدم عمدة قرية في تكريت

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، أن عناصر تنظيم داعش أعدموا عُمدة قرية شمالي مدينة تكريت 170 كيلومتراً شمال بغداد، وأصابوا ابنه بجروح أثناء محاولته الهرب.

وقال المصدر، إن "عناصر تنظيم داعش دخلوا إلى قرية اذربان في منطقة الفتحة شمال تكريت ليل الثلاثاء الأربعاء، واختطفوا الشيخ محجوب خلف مختار القرية وأعدموه في الحال في طرف القرية وأصابوا ابنه بجروح أثناء محاولته الهرب".

وتشهد مناطق شمال محافظة صلاح الدين وجنوب نينوى أعمال عنف ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على التنظيم عسكرياً.