ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"كلبش" أمير كرارة يتصدر قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في رمضان

الأربعاء 23/مايو/2018 - 09:41 ص
كلبش أمير كرارة يتصدر قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في رمضان
كلبش
طباعة
وكالات
 
 حسم النجم أمير كرارة أولى جولات المنافسة الدرامية في شهر رمضان الحالي لصالحه، وذلك بعد عرض 4 حلقات من الجزء الثاني لمسلسله "كلبش 2".

وقد تفوق أمير كرارة بمسلسل "كلبش 2" على كل المسلسلات محققاً بحلقات العمل الأربعة الأولى أكثر من 20 مليون مشاهدة وهي النسبة الأعلى منذ بداية الشهر الفضيل.

حلقات "كلبش 2" حصدت عبر قناة “الحياة” الرسمية على "يوتيوب" النسب التالية: الحلقة الأولى 6.360 مليون مشاهدة، الحلقة الثانية 4.890 مليون مشاهدة، الحلقة الثالثة 3.830 مليون مشاهدة، والحلقة الرابعة 3.360 مليون مشاهدة، أي ما يعادل 18.5 مليون مشاهدة.

الجدير ذكره أن مسلسل "كلبش 2" من بطولة أمير كرارة، هيثم أحمد زكي، أحمد صلاح حسني، أشرف زكي، محمد محمود عبد العزيز، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، صبحي خليل، هالة فاخر، محمود البزاوي، ضياء عبد الخالق والعمل من إخراج بيتر ميمى.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
النجمة - لبنان
-
x
20:30
-
النادي الإفريقي - تونس
الفيصلي - السعودية
-
x
22:50
-
الوئام - موريتانيا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/23/2018 9:50:03 AM