"كلبش" أمير كرارة يتصدر قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في رمضان

حسم النجم أمير كرارة أولى جولات المنافسة الدرامية في شهر رمضان الحالي لصالحه، وذلك بعد عرض 4 حلقات من الجزء الثاني لمسلسله "كلبش 2".





وقد تفوق أمير كرارة بمسلسل "كلبش 2" على كل المسلسلات محققاً بحلقات العمل الأربعة الأولى أكثر من 20 مليون مشاهدة وهي النسبة الأعلى منذ بداية الشهر الفضيل.





حلقات "كلبش 2" حصدت عبر قناة “الحياة” الرسمية على "يوتيوب" النسب التالية: الحلقة الأولى 6.360 مليون مشاهدة، الحلقة الثانية 4.890 مليون مشاهدة، الحلقة الثالثة 3.830 مليون مشاهدة، والحلقة الرابعة 3.360 مليون مشاهدة، أي ما يعادل 18.5 مليون مشاهدة.





الجدير ذكره أن مسلسل "كلبش 2" من بطولة أمير كرارة، هيثم أحمد زكي، أحمد صلاح حسني، أشرف زكي، محمد محمود عبد العزيز، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، صبحي خليل، هالة فاخر، محمود البزاوي، ضياء عبد الخالق والعمل من إخراج بيتر ميمى.