النفط ينخفض ..و"برنت "يتراجع إلي 79.5 دولار للبرميل





انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء بفعل توقعات بأن منظمة أوبك قد تزيد الإمدادات في وقت قريب للغاية ربما في مطلع يونيوعلى الرغم من الدعم الذي تلقاه السوق من المخاطر الجيوسياسية.





وانخفضت عقود برنت أربعة سنتات إلى 79.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 0006 بتوقيت جرينتش بعد أن قفزت 35 سنتا يوم الثلاثاء. وكان برنت بلغ 80.50 دولار للبرميل الأسبوع الماضي مسجلا أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014.





وتراجعت كذلك عقود الخام الأمريكي سنتين إلى 72.18 دولار للبرميل بعد أن قفزت يوم الثلاثاء إلى 72.83 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014.





وقال بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة ”المخاطر الجيوسياسية... أبقت المستثمرين في حالة تأهب. وزير الخارجية الأمريكي بومبيو طالب إيران بوقف تخصيب اليورانيوم والسماح للمفتشين بالوصول إلى أي موقع في البلاد“.





وأضاف ”بيد أن المستثمرين يضعون في اعتبارهم المحادثات المقبلة بين روسيا والسعودية بشأن ما إذا كان ينبغي بحث تخفيف محسوب للالتزام الزائد عن الحد باتفاقهما لخفض الانتاج“.





وأبلغت مصادر مطلعة في أوبك وصناعة النفط رويترز، بأن منظمة البلدان المصدرة للنفط ربما تقرر زيادة إنتاج النفط في وقت قريب للغاية ربما في يونيو حزيران بسبب مخاوف بشأن الإمدادات الإيرانية والفنزويلية وبعدما أثارت واشنطن القلق من أن مسيرة النفط الصعودية تذهب أبعد مما ينبغي.