ترامب يقترح تخفيضات ضريبية جديدة قبل نوفمبر

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه سيقترح تخفيضات ضريبية جديدة قبل نوفمبر، حيث سيتطلع الجمهوريون إلى الإبقاء على سيطرتهم على الكونجرس فى انتخابات التجديد النصفى.

وقال ترامب إنه سيلتقى بالنائب الجمهورى كيفن برادى رئيس لجنة موازنة الضرائب والميزانية بشأن المقترح دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

وقال ترامب فى خطاب أمام مجموعة سوزان ب. أنطونى المناهضة للإجهاض "سنقدم تخفيضات ضريبية إضافية فى وقت ما قبل نوفمبر" تشرين الثاني.

كان ترامب وقع تخفيضا ضريبيا بقيمة 1.5 تريليون دولار فى ديسمبر كانون الأول وهو حتى الآن الإنجاز التشريعى الأبرز لرئاسته.

والاقتصاد نقطة مضيئة بالنسبة للجمهوريين الذى سيعرضون أنفسهم على الناخبين فى نوفمبر تشرين الثاني، فى ظل انخفاض البطالة إلى أدنى معدلاتها فيما يقرب من 17 عاما ونصف العام.

وتتعلق الانتخابات بكامل مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ.

ويجب أن ينتزع الديمقراطيون 23 مقعدا من الجمهوريين للسيطرة على مجلس النواب البالغ عدد أعضائه 435 عضوا. ويسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ بواقع 51 مقابل 49.