ستاد جابر الأحمد في اختبار نهائي قبل استضافة السوبر المصري





تحسم مباراة المنتخب المصري مع نظيره الكويتي، الموقف النهائي لاستاد جابر الأحمد من استضافة مباراة السوبر المحلي المقبلة، بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.





ويحل منتخب مصر ضيفا على الكويت، مساء الجمعة المقبل، باستاد جابر الأحمد، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا.





وقال مصدر داخل اتحاد الكرة إن الاتحاد سوف يختبر ملعب جابر الأحمد في ودية الجمعة، حيث سيكون هناك تقييم شامل لتجربة الحضور الجماهيري والأجواء بالكويت بالإضافة إلى العملية التنظيمية قبل اتخاذ القرار الرسمي بنقل السوبر من الإمارات إلى الكويت.





وشدد المصدر على أن ودية مصر والكويت سوف تحسم بشكل كبير مكان مباراة القمة في السوبر إما في الكويت أو أي دولة أخرى حسب العروض المقدمة للاتحاد والشركة الراعية.