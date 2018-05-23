افراميوفيتش: الكويت في معسكر مغلق منذ أسبوع.. والمصريون ليسوا في نزهة

أعلن راديكو افراميوفيتش المدير الفنى لمنتخب الكويت لكرة القدم حالة التأهب القصوى داخل معسكر فريقه المغلق استعدادا لمواجهة منتخب مصر وديا.





ويلتقي المنتخب الكويتي مع نظيره المصري مساء الجمعة المقبل، على استاد جابر الأحمد، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا.





وأكد افراميوفيتش أن المنتخب المصري لن يكون في نزهة، مشددا على أن فريقه استعد جيدا لهذه المباراة حيث دخل في معسكر مغلق منذ أسبوع، وعمل بكل اجتهاد مع لاعبيه طوال الفترة الماضية.





وأضاف المدير الفني: "المنتخب المصري يمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولكننا نثق في لاعبينا، ومتأكد من تقديم مباراة قوية أمام الفراعنة، فالمصريون لم يحضروا إلى الكويت للنزهة، وسيواجهون منتخبا استعد بكل قوة لهذه المباراة التاريخية".





وأشار إلى أنه يلعب هذه المباراة بهدف الفوز ليترك ذكرى طيبة مع الجمهور الكويتي قبل الرحيل عن تدريب المنتخب، ووعد افراميوفيتش الجماهير بمشاهدة مباراة على الطراز الأوروبي ومستوى مميز من لاعبي المنتخب الكويتي.