ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ضباط الكلية البحرية اليمنية يتمردون على مليشيات الحوثى فى الحديدة

الأربعاء 23/مايو/2018 - 09:29 ص
ضباط الكلية البحرية اليمنية يتمردون على مليشيات الحوثى فى الحديدة
الحوثيين - أرشيفية
طباعة
وكالات
 

كشف مصدر أمنى يمني، أمس الثلاثاء، أن ضباطا بالكلية البحرية بمدينة الحديدة، غرب اليمن، رفضوا تنفيذ أوامر قيادى حوثي، تضامنا مع أحد زملائهم الذى تعرض للاعتداء والاعتقال من قبل أحد الحوثيين.

 

 وقال المصدر - فى تصريح أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن ضباط الكلية البحرية رفضوا أوامر مشرف مليشيات الحوثى بمحافظة الحديدة، المدعو أبو على الكحلاني، بتسليم زميلهم الضابط الذى تعرض للاعتداء فى قسم شرطة الرازقى من قبل الحوثيين.

 

وأكد المصدر أنهم رفضوا تسليم زميلهم، وطالبوا بإغلاق قسم شرطة الرازقي، كما رفضوا إعادة الأسلحة التى أخذوها من القسم، موضحا أن مليشيات الحوثى قامت بالانتشار بمحيط القسم والأحياء المجاورة له.

 

وكان ضباط البحرية، حاصروا بعدد من الأطقم العسكرية فى وقت سابق، قسم شرطة الرازقى عقب قيام مشرف حوثى بالاعتداء على أحد زملائهم، وأخذ مسدسه الشخصي، واشتبك الضباط مع المليشيات المتواجدة فى قسم الشرطة، وأخرجت الضابط المعتقل.

 

المزيد عن: مليشيات الحوثى ضباط الكلية البحرية اليمنية اليمن الحديدة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
النجمة - لبنان
-
x
20:30
-
النادي الإفريقي - تونس
الفيصلي - السعودية
-
x
22:50
-
الوئام - موريتانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/23/2018 9:50:19 AM