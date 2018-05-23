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"الأرصاد": انخفاض شديد في درجات الحرارة السبت المقبل

الأربعاء 23/مايو/2018 - 09:29 ص
الأرصاد: انخفاض شديد في درجات الحرارة السبت المقبل
أرشيفية
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رقية جمال
 
قال محمود شاهين، وكيل مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، إن هناك انكسار للموجة الحارة اليوم على السواحل الشمالية فقط.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "أكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك استمرار لارتفاع درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري حتى يوم الجمعة، موضحًا أن درجة الحرارة على القاهرة اليوم تبلغ 41-42 درجة مئوية.

وتوقع، أننا سنشهد انخفاض شديد في درجات الحرارة اعتبارًا من السبت المقبل.

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