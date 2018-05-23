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أخصائية تغذية توجه نصائح للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة في رمضان

الأربعاء 23/مايو/2018 - 09:25 ص
أخصائية تغذية توجه نصائح للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة في رمضان
أرشيفية
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رقية جمال
 
وجهت الدكتورة هبه عصام، أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح للصائمين للتغلب على ارتفاع درجة حرارة الجو في أثناء الصيام، قالت خلالها إنه يفضل أن نفطر على التمر؛ لاحتوائه على أملاح ومعدان تهيئ المعدة للحصول على سكر الجلوكوز بطريقة صحيحة، معقبة: "يستحسن أن نتناول تمر على مدار اليوم من الفطار والسحور".

وأضافت "عصام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "أكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه يمكن استبدال الحلويات بالفواكه الطبيعية، مناشدة من يريد خفض وزنه أن يتناول تمرة واحدة فقط، ومن يريد الحفاظ على وزنه عليه أن يتناول ثلاث تمرات.

وتابعت، أنه لابد أن نتناول الأسماك خلال شهر رمضان، رغم أنه يتسبب في العطش، إلا أنه هام جدًا، مشددة على ضرورة تناول خضروات بكميات كبيرة مع الابتعاد عن النشويات والمحمرات.

المزيد عن: درجة حرارة الجو الصيام الدكتورة هبه عصام التمر التغذية العلاجية
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