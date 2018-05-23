غارة إسرائيلية جديدة على مواقع لحركة حماس فى غزة

قصفت طائرات إسرائيلية فى وقت مبكر من، اليوم الأربعاء، مواقع لحركة حماس فى غزة، ردا على تسلل فلسطينيين من القطاع إلى إسرائيل حيث أضرموا النار فى موقع عسكرى، كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى فى بيان.

وقال البيان الذى نشره الجيش باللغة الإنجليزية أن "طائرة من سلاح الجو الإسرائيلى ضربت بنى تحتية تحت الأرض تعود إلى المنظمة الإرهابية حماس فى شمال قطاع غزة، وهدفين عسكريين آخرين".

واضاف البيان ان "الغارة جرت ردا على تسلل عدد من الإرهابيين الفلسطينيين صباح الثلاثاء إلى إسرائيل حيث اضرموا النار بموقع عسكرى" إسرائيلى.

وكانت دبابة إسرائيلية فتحت النار الثلاثاء على موقع لحماس فى أعقاب عملية التسلل هذه. وقال الجيش الاسرائيلى فى بيان الثلاثاء ان "عددا من المخربين تسللوا الى اسرائيل واضرموا النيران فى موقع عسكرى إسرائيلى، وقامت الدبابات الاسرائيلية بدورها بقصف موقع رصد لحماس".

لكن الجيش لم يوضح ما حدث للفلسطينيين الذين قاموا بعملية التسلل.

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة منذ 30 مارس عندما بدأ الفلسطينيون بتنظيم "مسيرات العودة" للتأكيد على حق اللاجئين بالعودة الى أراضيهم وبيوتهم التى هجروا منها عام 1948 لدى قيام دولة إسرائيل ، وقتل 118 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلى منذ بدء الاحتجاجات، ولم تقع أى إصابة فى الجانب الإسرائيلى.

وبلغت الاحتجاجات ذروتها فى 14 مايو تزامناً مع نقل السفارة الأميركية الى القدس والذكرى السبعين "لقيام دولة إسرائيل" وتهجير أكثر من 760 ألف فلسطينى فى حرب 1948. وقتل فى هذين اليومين أكثر من ستين فلسطينيا وجُرح الالاف.

وخاضت اسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ 2008. ومنذ 2014 يطبق وقف هش لإطلاق النار على جانبى السياج الفاصل بين الدولة العبرية والقطاع.