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استقرار اسعار السلع الغذائية اليوم الأربعاء23-5-2018

الأربعاء 23/مايو/2018 - 09:20 ص
استقرار اسعار السلع الغذائية اليوم الأربعاء23-5-2018
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استقرت أسعار السلع الغذائية اليوم الاربعاء حيث سجل كيلو السكر المعبأ سعر يتراوح  من 8.5 إلى 9 جنيهات ، و الأرز المعبأ رفيع الحبة من 7.5 إلى 8 جنيهات ، والأرز سائب رفيع الحبة من 6.75 إلى 7.5 جنيهات ، والأرز سائب عريض الحبة من 7.75 إلى 8.5 جنيهات ، ولتر زيت خليط من 17 إلى 18 جنيهًا ، ولتر زيت عباد الشمس من 21 إلى 22 جنيهًا ، ولتر زيت ذرة من 26 إلى 27 جنيهًا ، والمسلى النباتى حجم .75 كجم من 19 إلى 21 جنيهًا والمسلى الطبيعى .75 كجم 110 جنيهات والمكرونة المعبأة 400 جم من 3.75 إلى 4.5 جنيهات والمكرونة السائبة من 6.5 إلى 7 جنيهات.

وبلغ سعر الدقيق المعبأ من 7 إلى 9 جنيهات ، والدقيق السائب من 6 إلى 7 جنيهات ، وفول التدميس البلدى من 13 إلى 14 جنيهًا ، وفول التدميس الإنجليزى من 9 إلى 10 جنيهات ،والفول المجروش من 10 إلى 12 جنيهًا، واللوبيا البلدى من 27 جنيهًا إلى 28 جنيهًا ، واللوبيا المستوردة من 14 إلى 15 جنيهًا ، والفاصوليا من 24 إلى 26 جنيهًا والعدس الأصفر من 14 إلى 16 جنيهًا والعدس بجبة من 12 إلى 14 جنيهًا ، والبسلة الجافة من 12 إلى 14 جنيهًا والحمص مقاس 7 مل من 21 إلى 22 جنيهًا ، والحمص مقاس 9 مل من 28 إلى 30 جنيهًا والحمص مقاس 12 مل من 36 إلى 37 جنيهًا  ،والجبن البراميلى من 48 إلى 52 جنيهًا ، والجبن الإسطنبولى من 48 إلى 52 جنيهًا ،والجبن الثلاجة من 48 إلى 52 جنيهًا والجبن رومى قديم من 80 إلى 82 جنيهًا والجبن رومى وسط من 70 إلى 72 جنيهًا ، والجبن الفلمنك المستورد من 120 إلى 122 جنيهًا ، وطبق البيض الأبيض من 35 إلى 36 جنيهًا طبق البيض الأحمر من 36 إلى 37.5 جنيهًا واللبن الجاموسى السائب من 10 إلى 13 جنيهًا واللبن المبستر من 13 إلى 14 جنيهًا والزبدة البقرى المستوردة نيوزلاندى 120 جنيهًا والزبدة البلدى 110 جنيهات.
المزيد عن: المكرونة العدس السمن الزيت الدقيق الحمص الحلاوة الجبنة البيضاء الجبن الرومي الارز
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