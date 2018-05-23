البحرية الروسية تبني ست غواصات نووية استراتيجية

ينوي مصنع "سيفماش" للسفن في بطرسبورغ بناء 6 غواصات نووية استراتيجية من مشروع "955آ بوريه-آ" بعد عام 2023.

وقال مصدر في مجمع الصناعات الحربية الروسية إن اللجنة الدفاعية لدى الحكومة الروسية ألغت عملية تصميم غواصات "بوريه-بي" المزودة بمحركات وتجهيزات حديثة، لعدم تناسب سعرها مع نوعيتها. وقررت اللجنة أن يتضمن برنامج التسليح لأعوام 2018-2027 بناء غواصات "بوريه -آ" الاستراتيجية، ليبلغ عددها من هذا المشروع في تشكيلة البحرية الروسية 14 غواصة.

وبعد انتهاء بناء الغواصات، ستضم تشكيلة البحرية الروسية 11 غواصة نووية استراتيجية من مشروع "بوريه-آ" و3 غواصات من مشروع "بوريه".

يذكر أن البحرية الاستراتيجية الروسية تضم حاليا 3 غواصات نووية استراتيجية من طراز"بوريه" (المشروع 955) وهي: "يوري دولغوروكي" و"ألكسندر نيفسكي" و"فلاديمير مونوماخ"، مزودة بصواريخ "بولافا" الباليستية العابرة للقارات. أما بقية الغواصات من هذا الطراز فلا تزال قيد البناء أو الاختبار. وكل منها قادرة على حمل 16 صاروخا من هذا النوع.