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تعرف على درجات الحرارة وحالة الجو.. والأرصاد: اليوم شديد الحرارة

الأربعاء 23/مايو/2018 - 08:08 ص
تعرف على درجات الحرارة وحالة الجو.. والأرصاد: اليوم شديد الحرارة
أرشيفية
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يسود اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، في حين تنخفض درجات الحرارة على السواحل الشمالية ليسود طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وأما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 30 41

وسط الدلتا 29 41

الإسكندرية 23 33

بلطيم 24 31

مطروح 23 30

السلوم 22 34

سيوة 25 42

بورسعيد 25 31

دمياط 23 30

العريش 21 34

رفح 20 33

الاإسماعيلية 24 41

السويس 21 40

رأس سدر 25 39

نخل 22 39

نويبع 31 38

طابا 23 39

كاترين 22 34

الطور 23 37

شرم الشيخ 29 41

الغردقة 29 42

مرسى علم 27 39

الفيوم 29 41

بنى سويف 29 42

المنيا 26 43

أسيوط 25 44

سوهاج 29 45

قنا 28 46

الأقصر 29 46

أسوان 32 47

أبوسمبل 30 44

الوادى الجديد 29 47

شلاتين 26 38

ابو رماد 25 37

راس حدربة 27 36

حلايب 28 35


المزيد عن: طقس شديد الحرارة شمال الصعيد درجات الحرارة خليج السويس الشبورة المائية السواحل الشمالية
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