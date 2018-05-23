كأس العالم يحدد مصير إيدين هازارد مع ريال مدريد





كشفت تقارير صحفية عن أن صفقة انتقال إيدين هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي، لريال مدريد الإسباني، قد تتوقف على أداء صانع الألعاب البلجيكي مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم، هذا الصيف في روسيا.





وفي هذا الصدد قال الصحفي الشهير ومحلل الكرة الإسبانية بشبكة "سكاي سبورتس" جييم بالاجي: "تدرس إدارة ريال مدريد إمكانية بيع جاريث بيل هذا الصيف، لأنها بحاجة إلى المال لتمويل الصفقات الجديدة".





وأضاف: "هازارد هو أولوية لريال مدريد، لذلك لم يوقع عقدًا جديدا مع تشيلسي، مفاوضاته مع ناديه لم تتجاوز حد وضع عقد جديد أمامه، لذا فإن اللاعب يقوم حاليا بتقييم خياراته".





وأوضح: "عادة يضع ريال مدريد عينه على من هو جيد جدا في البطولات الكبرى مثل كأس العالم، قبل التحرك للتعاقد معه، كما حدث من قبل مع مسعود أوزيل، سامي خضيرة وخاميس رودريجيز".





واختتم: "سننتظر لنرى ماذا ستفعل إدارة ريال مدريد، ولكن هازارد يعرف جيدا أن النادي الملكي يريده".



