تعرف على موعد طرح "BLACKkKLANSMAN" (فيديو)
الأربعاء 23/مايو/2018 - 08:05 ص
الفجر الفني
قررت الشركة المنتجة لـفيلم الأكشن "BLACKkKLANSMAN" طرحه في دور العرض السينمائي في 10 أغسطس المقبل.
وتدور أحداث الفيلم حول رون ستالورث، ضابط شرطة أمريكي من أصل إفريقي من ولاية كولورادو.
الفيلم من بطولة آدم درايفر، وتوبير جريسظن ولورا هارير، وأليك بالدوين، وريان إيجولد، ومن إخراج سبايك لي، ومن كتابة سبايك لي، وديفيد رابينوفيتش، وتشارلي واكتيل، وكيفن ويلموت.
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