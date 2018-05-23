تعرف على موعد طرح "BLACKkKLANSMAN" (فيديو)

وتدور أحداث الفيلم حول رون ستالورث، ضابط شرطة أمريكي من أصل إفريقي من ولاية كولورادو.

الفيلم من بطولة آدم درايفر، وتوبير جريسظن ولورا هارير، وأليك بالدوين، وريان إيجولد، ومن إخراج سبايك لي، ومن كتابة سبايك لي، وديفيد رابينوفيتش، وتشارلي واكتيل، وكيفن ويلموت.



