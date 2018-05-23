ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الحلقة السابعة من مسلسل "رحيم" لياسر جلال (فيديو)

الأربعاء 23/مايو/2018 - 08:00 ص
الحلقة السابعة من مسلسل رحيم لياسر جلال (فيديو)
طباعة
 

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة حلقات مسلسل "رحيم"  للفنان ياسر جلال عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


"رحيم" بطولة ياسر جلال، نور، طارق عبدالعزيز، محمد رياض، ويرصد المسلسل قصة صراع تدور داخل المجتمع المصري، حيث "رحيم" رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويتم القبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.



المزيد عن: ياسر جلال نجوم الفن مشاهير مسلسل مزيكا فن سينما رحيم دراما الفجر الفني الجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم أخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
النجمة - لبنان
-
x
20:30
-
النادي الإفريقي - تونس
الفيصلي - السعودية
-
x
22:50
-
الوئام - موريتانيا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/23/2018 8:20:02 AM