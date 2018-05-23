مشهد "أكشن" أحمد السقا في "رحيم" يتجاوز نصف مليون مشاهدة (فيديو)
الأربعاء 23/مايو/2018 - 07:51 ص
الفجر الفني
اقترب مشهد الأكشن الذي ظهر خلاله الفنان أحمد السقا، في مسلسل "رحيم" للفنان ياسر جلال، من تحقيق نصف مليون مشاهدة منذ طرحه للمشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
المسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين وهو العمل الثاني الذي يجمعه مع ياسر جلال بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي مسلسل "ظل الرئيس".
ويشارك فى بطولة المسلسل نور، بعد غيابها سنوات عن الدراما وحسن حسني والراقصة دينا وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمد رياض وإيهاب فهمي والمسلسل من إنتاج شركة فنون مصر.
المزيد عن: نجوم الفن مشهد مشاهير مزيكا فن سينما رحيم دراما الفجر الفني اكشن اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم احمد السقا أخبار الفن