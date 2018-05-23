مشهد "أكشن" أحمد السقا في "رحيم" يتجاوز نصف مليون مشاهدة (فيديو)





اقترب مشهد الأكشن الذي ظهر خلاله الفنان أحمد السقا، في مسلسل "رحيم" للفنان ياسر جلال، من تحقيق نصف مليون مشاهدة منذ طرحه للمشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



