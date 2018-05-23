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مشهد "أكشن" أحمد السقا في "رحيم" يتجاوز نصف مليون مشاهدة (فيديو)

الأربعاء 23/مايو/2018 - 07:51 ص
مشهد أكشن أحمد السقا في رحيم يتجاوز نصف مليون مشاهدة (فيديو)
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الفجر الفني
 
مشهد أكشن أحمد السقا في رحيم يتجاوز نصف مليون مشاهدة (فيديو)

اقترب مشهد الأكشن الذي ظهر خلاله الفنان أحمد السقا، في مسلسل "رحيم" للفنان ياسر جلال، من تحقيق نصف مليون مشاهدة منذ طرحه للمشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

المسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين وهو العمل الثاني الذي يجمعه مع ياسر جلال بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي مسلسل "ظل الرئيس".


ويشارك فى بطولة المسلسل نور، بعد غيابها سنوات عن الدراما وحسن حسني والراقصة دينا وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمد رياض وإيهاب فهمي والمسلسل من إنتاج شركة فنون مصر.



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