خليفة حفتر: الجيش سيقاتل لحين استعادة درنة من الإرهابيين

قال القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر إن الجيش سيقاتل إلى حين استعادة مدينة درنة من الإرهابيين وممن يحمل السلاح ضد الجيش.





ودعا حفتر سكان مدينة درنة اليوم الأربعاء إلى الوقوف إلى جانب الجيش لتخليص المدينة من الإرهابيين، كما دعا من انضم إلى المجموعات الإرهابية إلى تسليم أنفسهم.





وكان قد أعلن القائد العام مطلع شهر أبريل الماضي تحرك القوات المسلحة لتحرير مدينة درنة من سيطرة الجماعات الإرهابية.





وأعقب كلمة حفتر، سماع دوي تجدد الاشتباكات المتقطعة قي المحور الجنوبي الغربي لمدينة درنة بين قوات الجيش الوطني وفصائل إرهابية مسلحة في المنطقة، بحسب وسائل إعلام محلية.