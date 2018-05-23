أسطورة الأرجنتين: محمد صلاح مؤهل لمنافسة ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية

توقع دييجو مارادونا، أسطورة الأرجنتين، أن يكون محمد صلاح، مهاجم مصر وهداف ليفربول، ضمن أبرز اللاعبين في كأس العالم بروسيا، ورشحه للمنافسة على الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم.





وقال مارادونا، في تصريحات تلفزيونية، خلال وجوده في الإمارات اليوم الثلاثاء، بمراسم تقديمه كرئيس لنادي دينامو بريست البيلاروسي: "صلاح لاعب رائع يمتاز بالسرعة ولا يعتمد على قدميه فقط بل يستخدم عقله ببراعة".





وأضاف مارادونا الفائز بكأس العالم 1986: "يستخدم صلاح قدمه اليسرى باقتدار وينفذ تمريرات ساحرة خاصة إلى فيرمينو (زميله في ليفربول) تجعله في وضع انفراد بالحارس، لذا أتوقع أن يكون أحد نجوم كأس العالم".





ولعب صلاح، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وهداف المسابقة برصيد 32 هدفا، الدور الأبرز في تأهل مصر لكأس العالم بعد غياب 28 عاما، وسجل معظم أهدافها في التصفيات.





وتنافس مصر في المجموعة الأولى بالنهائيات، التي تنطلق الشهر المقبل، مع روسيا صاحبة الضيافة والسعودية وأوروجواي.





وأضاف مدرب الأرجنتين السابق: "ما قدمه صلاح هذا الموسم يؤهله لمنافسة (كريستيانو) رونالدو و(ليونيل) ميسي على الكرة الذهبية، هيمن الاثنان على الجائزة في السنوات الماضية لكن التنوع بوجود صلاح أو نيمار أو إبراهيموفيتش على منصة التتويج سيساعد في تطور اللعبة".





وستكون فرص صلاح كبيرة في نيل هذه الجائزة إذا قاد ليفربول للتغلب على ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل.





وتابع مارادونا، الذي ترك تدريب الفجيرة الإماراتي مؤخرا: "ستكون مهمة صعبة على ريال مدريد لأنه يواجه ضغطا شديدا ويريد تحقيق اللقب للعام الثالث على التوالي".





وختم: "سيعاني ريال أمام قوة هجوم ليفربول وسرعة صلاح وفيرمينو، كما أن المدرب يورجن كلوب يمتاز بالدهاء والحنكة".



