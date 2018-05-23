أخيرًا.. "الصحفيين" تعلن طبع كُتيب مشروع العلاج بدون زيادة

أعلن محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمشرف على مشروع العلاج، عن موافقة المجلس خلال اجتماعه الأخير، على طبع كتاب العلاج دون إقرار نسبة الزيادة الذي كان قد أقرها من قبل، وفق الدراسة التي عُرضت على المجلس في هذا الشأن، ثم رفضها بعض الأعضاء.





وأضاف في بيان له، أنه مع عدم إقرار نسبة الزيادة التي اقترحها أعضاء المجلس، وذلك بناءً على دراسة وافية لمواجهة الارتفاعات في أسعار العلاج التي حدثت منذ تعويم الجنيه، لتكون قيمة استفادة العضو قد انخفضت هذا العام بنسبة 40% عما كان عليه في العام الماضي.





وأكد "خراجة"، أن ذلك يرجع إلى انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العمليات والتحاليل والأشعة وكشف الطبيب، مشيرًا إلى أن الاجتماع لم يخرج سوى بقرار طبع كتاب العلاج، وتم رفض مناقشة نسب الزيادة، وكأن الزيادة سيستفيد منها أصحاب الدراسة فقط وليس 7 آلاف صحفي وأسرهم، ورغم أن المجلس قد سبق ووافق عليها ثم تراجع عنها فيما بعد.





ونوه "خراجة" إلى أنه كان لا بد من الخضوع إلى العملية الديمقراطية، إذا كان عدد الرافضين أكثر من المؤيدين، وكأن هناك إصرارًا على عدم الزيادة، بحد قوله.





وتابع: "نجحنا بالفعل في التعاقد مع أفضل المستشفيات ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل، فكان قاب قوسين أو أدنى من زيادة حد استفادة العضو وأسرته بنسب تخفف من ارتفاع الأسعار، والرفض حال دون ذلك".