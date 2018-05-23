"ماني وكارفخال".. من يتفوق في نهائي كييف ويمنح فريقه لقب الأبطال؟

يستعد كل من ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي لمواجهتهما المرتقبة السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تستضيفها العاصمة الأوكرانية كييف.

على الرغم من مروره بأزمة صحية عنيفة في القلب هذا الموسم وابتعاده عن الملاعب لمدة شهرين، إلا أن كارفخال نجم ريال مدريد استعاد مستواه بقوة بعد عودته من مرضه، وتمكن من قيادة فريقه لنهائي أقوى بطولة في القارات الخمس.

أيضًا على الرغم من تراجع مستواه قليلاً بسبب الإصابات هذا الموسم، إلا أن ساديو ماني نجم الريدز ساهم بشكل قوي في قيادة فريقه لنهائي دوري الأبطال.

وينتظر أن نرى مباراة ثنائية داخل الملعب بين كارفخال، الظهير الأيمن للملكي، وماني جناح ليفربول الطائر، في مواجهة من يحسمها ويتفوق فيها سيجد الطريق أمامه ممهدا في خلق مزيد من الفرص لزملائه.

ويستعرض "الفجر الرياضي " أرقام وإحصائيات النجمين مع فرقهم هذا الموسم في بطولات الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

* ماني:

خاض ماني مع ليفربول 3571 دقيقة في 47 مباراة في المسابقات المحلية والأوروبية حتى الآن، منهم 45 مباراة خاضها كأساسي ومبارتين كإحتياطي. تم إستبدال ماني 28 مرة في المبارايات التي شارك فيها. لم يشارك ماني في 5 مباريات كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء. أحرز ماني 20 هدفا للريدز حتى الآن.

* كارفخال:

خاض كارفخال مع الميرينجي 3649 دقيقة في 44 مباراة في المسابقات المحلية والأوروبية حتى الآن، منهم 42 مباراة خاضها كأساسي ومبارتين كإحتياطي. تم إستبدال كارفخال 5 مرات في المبارايات التي شارك فيها. لم يشارك كارفخال في 5 مباريات كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء. لم يسجل كارفخال أية أهداف للملكي.