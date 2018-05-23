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5 قنوات تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 23/مايو/2018 - 06:13 ص
5 قنوات تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد وليفربول
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ريهام عبد المحسن
 

 

يترقب عشاق الكرة العالمية، اللقاء المرتقب بين ريال مدريد وليفربول، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

 

ويطمح الكثيرون لمتابعة المباراة عبر شاشة التلفزيون خاصة في ظل احتكار مجموعة قنوات "بي إن سبورت" لكافة مباريات البطولة في الشرق الأوسط حصرياً عبر قنواتها، مما أجبر عدد كبير للبحث عن القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا مجاناً عبر الأقمار الصناعية الأخري.

 

ويستعرض "الفجر الرياضي" 5 قنوات من المقرر أن تبث اللقاء وتردداتها..

 

1 - قناة VARZISH SPORT HD :

القمر : ياه سات 52.5 شرق - 11785 - أفقي – 27500

 

2 - قناة IDMAN TV:

القمر : الآذري 46 شرق - 11175 - أفقي – 27500

 

3 - قناة  TRT 1 HD :

القمر : تركسات 42 شرق - 11054 - عمودي - 30000

 

4 - قناة ZDF:

القمر : أسترا - 11954 - أفقي - 27500

 

5 - قناة ETV:

القمر : النايل سات - 11513 - عمودي - 27500

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