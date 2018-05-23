صاحبة مبادرة "معا ضد الجوع" بإمبابة: أنا خدامة عند الناس



ولفتت الحاجة عزيزة، في مداخلة مع برنامج "بيت الخير"، المذاع على قناة المحور الفضائية، إلى أنها استطاعت تجهيز 3 عرائس فقط، ضمن 70 عروسة تريد تجهيزها.



قالت "الحاجة عزيزة"، صاحبة مبادرة "معا ضد الجوع"، لإطعام الفقراء في منطقة إمبابة، إنها "خدامة عند الناس"، موضحة أنها تحتاج إلى اللحوم الفراخ، ومن يريد التبرع بذلك فعليه التواصل معها على صفحة "أحباب الكريم" الخيرية.