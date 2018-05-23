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أرنولد: لكي تواجه رونالدو عليك التدرب ضد لاعب عالمي من طراز صلاح

الأربعاء 23/مايو/2018 - 05:45 ص
أرنولد: لكي تواجه رونالدو عليك التدرب ضد لاعب عالمي من طراز صلاح
محمد صلاح
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ريهام عبد المحسن
 

صرح ترينت أليكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول الإنجليزي، بأنه يستعد لمواجهة كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد بالتدريب ضد زميله في الفريق المصري محمد صلاح، وذلك قبل النهائي المرتقب بين الفريقين في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بالعاصمة الأوكرانية كييف.

 

وعن مواجهة كريستيانو، قال أرنولد في تصريحات صحفية: "معظم الخصوم ليسوا في مستوى رونالدو، يجب أن تظهر له الاحترام ولكن ليس أكثر من اللازم".

 

وأضاف: "لدي مهمة يجب أن أقوم بها وأيا كان من سيواجهني سأحاول أن أقدم أفضل آداء كما أفعل دائما".

 

وتابع: "من الواضح أن أفضل طريقة من أجل الإعداد الصحيح لهذا النوع من الاختبارات الكبيرة هو التدرب ضد لاعبين من الطراز العالمي مثل محمد صلاح".

 

واختتم أرنولد تصريحاته قائلاً: "كل الفريق يدفع بعضه البعض نحو الأفضل كل يوم وكل يوم نرى تحسنا في كل واحد منا، لقد قطعنا شوطا طويلا هذا الموسم ونأمل أن نتوج ذلك بالفوز باللقب".

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