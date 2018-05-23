الرداد وإيمي يحاولان النصب على مديرة مدرسة ابنهما في "عزمي وأشجان"





شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "عزمي وأشجان"، محاولة الزوجين عزمي "حسن الرداد" و أشجان "إيمي سمير غانم"، نقل ابنهما بودي من مدرسته الحكومية إلى مدرسة خاصة، وعند ذهابهما يتفاجأن بزيادة المصاريف والتي تصل لربع مليون جنيه.





فيفكر الزوجين العودة مرة أخرى للنصب من أجل طفلهما، حيث تذهب أشجان متنكرة كأميرة خليجية لمديرة المدرسة، وتخبرها أنهم استولوا على جزء من أرضها وأنها ستقاضيهم.





تدور الأحداث في إطار كوميدي حول عصابة نصب واحتيال مكونة من فردين وهما (عزمي) و(أشجان)، يتعرضان لعدد من المواقف الكوميدية أثناء قيام ضابط بتتبع جرائم النصب التي يقومون بها، وهو من بطولة سمير غانم، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، ومن إخراج إسلام خيري.







