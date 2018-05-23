مارسيلو: نفكر في الحاضر وما فعلناه في الماضي يبقى طي النسيان

أكد البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد الإسباني، بأنهم يرغبون في الفوز بدوري أبطال أوروبا السبت المقبل، على حساب ليفربول الإنجليزي.

وقال مارسيلو في تصريحات خلال حواره مع موقع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا): "ليفربول ليس محمد صلاح فقط، لديهم أيضا البرازيلي روبيرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني والعديد من اللاعبين القادرين على تغيير اللعبة، نحن ندرك أنه لا يمكننا التركيز على لاعب واحد".

وأضاف: "كل لقب في دوري أبطال أوروبا يعيد ذكريات مختلفة ولكنني لا أركز عليها، أعتقد أن هذه الذكريات ستكون عبئا كبيرا لأن هذا كان في الماضي وقد انتهى الآن، لقد لعبنا النهائيات وفزنا بها وهذا كل شيء، نحن نفكر بالحاضر".

وتابع: "أي شيء يمكن أن يحدث في المباراة النهائية، نحن نتدرب بشكل جيد جدًا ونحن مستعدون، لن نغير أي شيء مقارنة بما نفعله عادة".

واختتم مارسيلو تصريحاته قائلاً: "نريد الفوز بأبطال أوروبا عام 2018، نحن نفكر فقط في الحاضر وما فعلناه في الماضي يبقى طي النسيان".