مدرب ريال مدريد يعلق على تراجع آداء ال BBC

تحدث زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، عن تراجع آداء جاريث بيل وكريم بنزيما وكريستيانو رونالدو نجوم الفريق والمعروفين بال BBC، وذلك قبل مواجهة ليفربول المرتقبة السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعن جاريث بيل، قال زيدان في تصريحات صحفية: "إنَّه في حالة جيدة جدًا ويساهم بأشياء كثيرة وليس فقط الأهداف".

وعن تراجع دور "بي بي سي" بتشكيلة الفريق الأساسية، علق زيدان قائلاً: "لديَّ 25 لاعبًا ويجب أن يمتلك الجميع فرصة، الثلاثة هم الأفضل بالنسبة لي، لكن يجب أن أفعل ما أقوله للمجموعة، وأعطى فرصة للجميع، لكن هذا لا يعني أن الثلاثة لن يلعبوا معًا مرة أخرى، لن أقول لكم من الذي سيلعب في النهائي".

وعن التشكيلة الأساسية، اختتم زيدان تصريحاته قائلاً: "الاختيار يكون صعبًا جدًا، هناك لاعب سيشارك وآخر لن يبدأ المباراة لكنه رغم ذلك قد يشارك كبديل ويصنع الفارق وهناك أيضًا من لن ينضم للقائمة من الأساس وهذا هو أصعب شيء أن تصل للنهائي مع فريقك كي تشاهد المباراة من المدرجات!".