زيدان عن مواجهة ليفربول: لا أخشى شيئا

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، بأنه لا يخشى مواجهة ليفربول، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، في اللقاء الذي سيجمعهما في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل.

وعن المنافس، قال زيدان في تصريحات صحفية : " لا اخشى شيئا".

وأضاف: "يتحدثون عن الثلاثي صلاح وماني وفيرمينيو وأنهم أضعف في الخلف. لا، هو فريق وصل إلى نهائي عن استحقاق مثلنا، عملي هو التجهيز جيدا للمباراة ورؤية عيوب المنافس ومحاولة إلحاق الضرر بهم".

وتابع: "لقد قدموا موسمًا كبيرًا ليس فقط في التشامبيونزليج، في الدوري أيضًا، إنه فريق جيد يمكن أن يضعك في صعوبات في أي لحظة، لن تحدث أي مفاجأة، نحن نعرف بعضنا جيدًا".

وعن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، اختتم زيدان تصريحاته قائلاً: "لا أعرفه شخصيًا لكنه قام بعمل جيد جدًا، إنه مدرب رائع، أثبت ذلك في دورتموند والآن في ليفربول، ليس فقط في دوري الأبطال لكن أيضا بالدوري الإنجليزي الممتاز".