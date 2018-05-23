ياسر عبدالعزيز: تركيا هي أكبر سجن للصحفيين في العالم



وأضاف "عبدالعزيز" في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أنهم يستخدمون الدين استخداما مغرضا لتبرير الإرهاب وزرع الفتنة في المجتمع.



وتابع الخبير الإعلامي، أن تركيا لم تطارد الصحفيين فحسب، بل تطارد المنصات الإعلامية التي تناهض الحكومة التركية، واستطاع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إغلاق قنوات في بلجيكا لأنها تناهض حكومته بدعوى أنها تحرض على العنف، وفي نفس الوقت يسمح لجماعة الإخوان بالتحريض على العنف ضد الدول الأخرى، مشددا على أن تركيا هي أكبر سجن للصحفيين في العالم.

قال الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، إن منصات التحريض الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين لا ينطبق عليها مصطلح "وسائل إعلام"، ولكنها منصات تدعم التحريض، ضد الدول وتدعم الجماعة.