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ياسر عبدالعزيز: تركيا هي أكبر سجن للصحفيين في العالم

الأربعاء 23/مايو/2018 - 05:49 ص
ياسر عبدالعزيز: تركيا هي أكبر سجن للصحفيين في العالم
الدكتور ياسر عبدالعزيز
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، إن منصات التحريض الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين لا ينطبق عليها مصطلح "وسائل إعلام"، ولكنها منصات تدعم التحريض، ضد الدول وتدعم الجماعة.

وأضاف "عبدالعزيز" في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أنهم يستخدمون الدين استخداما مغرضا لتبرير الإرهاب وزرع الفتنة في المجتمع.

وتابع الخبير الإعلامي، أن تركيا لم تطارد الصحفيين فحسب، بل تطارد المنصات الإعلامية التي تناهض الحكومة التركية، واستطاع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إغلاق قنوات في بلجيكا لأنها تناهض حكومته بدعوى أنها تحرض على العنف، وفي نفس الوقت يسمح لجماعة الإخوان بالتحريض على العنف ضد الدول الأخرى، مشددا على أن تركيا هي أكبر سجن للصحفيين في العالم.
المزيد عن: تركيا الإرهاب الإخوان المسلمون أردوغان
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