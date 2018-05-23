بين دموع "الوجع والأمل والبهجة" تامر حسني ينتصر بأطفال مرضى السرطان (فيديو)

أصبح حديث الساعة بمجرد طرح إعلانه الجديد لصالح مستشفي الأطفال 57357، لما يحتويه من بهجة وأمل، حيث منحه الجمهور جائزة "أوسكار" أفضل إعلان برمضان 2018.





والإعلان لم يكن مثل باقي الإعلانات التقليدية التي صورت لصالح المستشفي فالإعلان" يحتوي علي مشاهد تجعل دموعك تسقط عند مشاهدتك له فالدموع مختلطة مابين الوجع علي الأطفال والأمل لشفائهم، ومشاهد أخري ممتلئه بالبهجة التي تجعلك تشاهده مئات المرات.





وظهر حسني، وهو يلاعب ويداعب الأطفال ويفاجئهم بوجوده بغرفهم، وسط أجواء من المرح والفرحة، حيث يختتم تامر، الإعلان بمشاركتهم لتحقيق أحلامهم في المستقبل وبث الأمل فيهم وحثهم علي مواجهة المرض ووجعه.





وزاد الإعلان جمالًا كلمات الأغنية الخاصة به والممتلئة بالأمل والتحدي والإصرار وهي أغنيه "الموضوع فيك".





وأجرى حسني، بعض التعديلات على الأغنية حيث قام بتغيير كلماتها وتوزيعها لتكون جديدة بعض الشئ عن التي طرحها عام 2014

وحقق الإعلان عبر الصفحة الرسمية لمستشفي سرطان الأطفال والصفحة الرسمية لتامر حسني، ملايين المشاهدات، و تصدر هشتاج تامر حسني ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر".





وحرصت مؤسسه مستشفي سرطان الاطفال علي توجيه الشكر للفنان تامر حسني علي تبرعه بأجره كاملا لصالح المستشفي، بشراء غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة في العالم لعلاج مرضي السرطان، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك التالي.





"أطفال 57357 وإدارة مستشفى 57 يتقدمون بالشكر لنجم الجيل الفنان تامر حسنى على مساهمته وتبرعه بأجره كاملاً وعمل غرفة عنايه مركزة لصالح اطفال مستشفى57357 ووهبها صدقة جارية باسم والده السيد حسنى فرغلى ووالدته السيدة فاطمة صباغ.





"شكرا تامر حسنى،، لأنك قدوة ومثل أعلى لشباب مصر وشكرًا على دعمك المتواصل ووقوفك مع أطفال57357 فى حربهم ضد السرطان واللى بإذن الله هينتصروا عليه طول ما فى ناس بتقف جنبهم وبتساعدهم وبتدعمهم زى دعمك ليهم".





من المعروف عن حسني، مشاركته الدائمة في الأعمال الخيرية سواء بالتبرع النقدي أو من خلال المشاركة في الحملات الخيرية، وحرصه علي زيارة المرضى من حين لآخر للشد من أزرهم.







