الشاطر: الجبلاية تستجيب لضغوط الأهلي والزمالك في قائمة الـ25

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، أن مسئولي مجلس اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة استجاب لضغوط الأندية الكبيرة والشعبية بالدوري العام، وفي مقدمتهم الأهلي والزمالك للعودة للقائمة السابقة الـ30 لاعب خلال الموسم الجديد.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" في فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الثلاثاء أن مسئولي الجبلاية استقروا على العودة لقائمة الـ30 على أن يتم تطبيق قائمة الـ25 فى الموسم بعد القادم وليس الموسم الجديد.

وتابع: "الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك يتعاقدون مع لاعبين بملايين الجنيهات وقائمة الـ25 سيكون هناك مذبحة في كل فريق وذلك لاستغناء على عدد من اللاعبين من القائمة".

واختتم "الشاطر": "هناك قرار شبه محسوم من مسئولي الجبلاية للعودة إلى قائمة الـ30 وسيتم الإعلان عن القرار خلال الأيام القادمة".