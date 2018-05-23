سعيد مراد: حصلت على الاستغناء ومستحقاتي من المصري بالتراضي

قال لاعب المصري السابق سعيد مراد، إنه حصل على الاستغناء الخاص به، وجميع مستحقاته المالية من النادي البورسعيدي بالتراضي بين الطرفين وبدون أي أزمات أو مشاكل.

وأضاف "مراد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام الشاطر فى برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الثلاثاء، أن المصري فريق كبير ولديه مجلس إدارة على قدر كبير من الاحترام، ويتعامل بشكل متحضر وتفهم كبير مع جميع اللاعبين.

وتابع: " ما يجمعني مع النادي المصري كل الحب والاحترام"، منوها أنه قضى ثلاثة مواسم مع الفريق البورسعيدى وكانوا من أفضل المواسم التي قضاها في حياته.

وكشف "مراد" أنه وقع لحرس الحدود الصاعد حديثا للدوري الممتاز في الموسم الجديد، لمدة موسمين قادمين.