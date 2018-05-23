الحاجة صفاء.. توفت ابنتها وحفيدتها ففتحت دار لرعاية البنات الأيتام



ولفتت الحاجة صفاء، في لقاء مع برنامج "بيت الخير"، المذاع على قناة المحور الفضائية، إلى أنه يوجد لديها 13 فتاة، ويدرسون في مدارس لغات، مؤكدة أنها تعاملهم مثل أحفادها، ووضعت لهم شهادات استثمار في قناة السويس، ودفاتر توفير لهم.



وأكدت أنها اشترت لهن قطعة أرض لكي تبني لكل واحدة شقة سكنية، موضحة أنها تسمح لهن بالذهاب إلى النوادي وممارسة الرياضة، لافتة إلى أن وفاة ابنتها وحفيدتها السر وراء فتح بيتي لتربية البنات الايتام.

قالت "الحاجة صفاء"، إنها افتتحت دار رعاية أيتام، على شكل "بيت عائلة"، لكي لا يشعرون بالغربة.