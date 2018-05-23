مدرب فرنسي الأقرب لخلافة بيدرو في الإسماعيلي

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، أن مسئولي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، دخلوا في مفاوضات جادة مع مدرب فرنسي، سيكون مفاجأة لتولي القيادة الفنية للفريق خلفا للبرتغالي بيدرو خلال الموسم الجديد.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الثلاثاء، أن بيع اللاعب إبراهيم حسن سيتيح لمسئولي الإسماعيلي استقدام مدرب فرنسي عالمي، خلال الموسم المقبل، خاصة ان الفريق سيشارك فى بطولة دوري أبطال إفريقيا، الى جانب الدوري العام المصري والكأس والبطولة العربية.

وطمئن الشاطر جماهير الإسماعيلي بقيام مجلس إدارة الإسماعيلي بالدخول في صفقات من العيار الثقيل لتدعيم الفريق في بعض المراكز استعداد للموسم الجديد.