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عاجل.. قرارات حاسمة لمجلس الوزراء السعودي برئاسة "بن سلمان"

الأربعاء 23/مايو/2018 - 04:35 ص
عاجل.. قرارات حاسمة لمجلس الوزراء السعودي برئاسة بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
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وكالات
 
ترأس الملك سلمان بن عبد العزيز، جلسة مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء 22 مايو.

وقرر المجلس الموافقة على تعديل اسم "هيئة تطوير المدينة المنورة" إلى "هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة"، حسب وكالة الأنباء السعودية.

كما قرر المجلس حذف كلمة "العليا" أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات.

ووافق المجلس على ترقية عدد من الموظفين الكبار في الوزارات.

وفوض المجلس وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الحماية الاجتماعية بين البلدين.

وجدد المجلس "موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب".

وعقدت جلسة المجلس بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام بجدة.
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