"التضامن" تناشد المواطنين الإبلاغ عن تعذيب الأطفال بدور الأيتام



وأضاف "عبدالعاطي"، في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، أن كل محافظة يكون بها مديرية تضامن اجتماعي، يرأسها وكيل وزارة مهمته تيسير أعمال المديرية في كل ما يتعلق بالوزارة.



وأكد مساعد وزير التضامن، أن أي شخص على مستوى الجمهورية سواء كان صحفي، أو شخص عادي، عليه ألا يتوانى في إبلاغ الوزارة، مشددًا: لن نتهاون في حق أي طفل.

قال علاء عبدالعاطي، مساعد وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، إن الوزارة تتلقى بلاغات عبر موقع التواصل "فيسبوك"، وهناك فرق تعمل على ذلك.