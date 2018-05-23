أرقام المونديال (57).. حقائق رقمية من تاريخ مشاركات منتخب روسيا

"أرقام المونديال" زاوية يقدمها "الفجر الرياضي" وتستمر حتى انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، ويستعرض من خلالها أبرز أرقام المنتخبات المشاركة بالمونديال والأرقام القياسية والإحصائيات الغير مسبوقة التي شهدتها البطولة العالمية منذ انطلاقها عام 1930.

- حقائق رقمية عن تاريخ مشاركات منتخب روسيا في كأس العالم:-

1- تأهل منتخب روسيا لبطولة كأس العالم 2018 دون خوض التصفيات الأوروبية بإعتباره البلد المستضيف للبطولة، ويلعب المنتخب الروسي ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات (مصر – السعودية – أوروجواي).

2- شارك منتخب روسيا في كأس العالم 10 مرات طوال تاريخه، وكانت أول مشاركة في المونديال عام 1958 وكان يحمل اسم "الاتحاد السوفيتي"، أما آخر مشاركة كانت في النسخة الماضية من البطولة "البرازيل 2014".

3- صعد منتخب روسيا مرة وحيدة للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم 1966 وحصد المركز الرابع في أفضل إنجازاته بالبطولة، ولم يتوج باللقب إطلاقًا.

4- لعب منتخب روسيا 40 مباراة خلال تاريخ مشاركاته السابقة في بطولة كأس العالم، حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 15 مباراة، وسجل 66 هدفا، واستقبلت شباكه 47 هدفا.

5- يقود منتخب روسيا المدير الفني (ستانيسلاف تشيرتشيسوف) و هو حارس مرمى روسي- دولي سابق سبق وأن شارك في كأس العالم عامي 1994 و2002، وتم تعيينه مدرباً للمنتخب عام 2016 وقاد المدرب السابق لنادي دينامو موسكو ونادي ليجيا وارسو، منتخب بلاده في كأس القارات 2017 وودع البطولة من دور المجموعات.

6- قاد "تشيرتشيسوف" منتخب روسيا في 18 مباراة فاز في 5 مباريات وخسر 8 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبلت شباكه 28 هدف.

7- إيجور أكينفيف حارس مرمى وقائد المنتخب الروسي (32 عامًا)، يعتبر واحد من أبرز وأهم اللاعبين في صفوف منتخب روسيا، وشارك حارس سسكا موسكو مع منتخب بلاده في 104 مباراة دولية حافظ علي نظافة شباكه في 33 مباراة واستقبل 66 هدفا، وحصل على لقب الدوري الروسي 6 مرات خلال مسيرته الكروية.

8- مهاجم فريق كراسنودار اللاعب "فيدور سمولوف" يعد أيضًا من أخطر عناصر المنتخب الروسي يبلغ من العمر 28 عامًا وشارك في 30 مباراة دولية وسجل 12 هدفًا.

9- يحتل منتخب روسيا المركز الـ66 في التصنيف العالمي .

10- تبلغ القيمة التسويقية للمنتخب الروسي (134.58 مليون جنيه إسترليني).