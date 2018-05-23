صناع "جوليا" ينهون تصوير المسلسل (صورة)

انتهى صناع المسلسل اللبناني "جوليا" من تصوير آخر مشاهد العمل المشارك في السباق الرمضاني.

وغردت بطلة المسلسل ماجي بوغصنـ عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات "تويتر": "‏مبارح انتهينا من تصوير جوليا مبروك جمال سنان ايلي حبيب مازن طه جويل بيطار سالم حدشيتي قيس شيخ نجيب تقلا شمعون جيسي عبدو وسام صباغ سلطان ديب نيكولا مزهر نريه يوسف وكل الممثلين والتقنيينبحبكن من قلب قلبي والف مبروك نجاحنا كلنا جوليا".

مسلسل "جوليا" من بطولة ماجي بو غصن، قيس الشيخ نجيب، وسام صباغ، سلطان ديب، نزيه يوسف، مي صايغ، ومن تأليف



مازن طه، وإخراج إيلي حبيب، وتغني شارة العمل المطربة اللبنانية نانسي عجرم، وتحمل الأغنية عنوان "عم بتغير" وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع أحمد إبراهيم.



