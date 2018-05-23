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"هل الصيام يعالج السرطان؟".. إخصائية تجيب

الأربعاء 23/مايو/2018 - 06:20 ص
هل الصيام يعالج السرطان؟.. إخصائية تجيب
صورة أرشيفية
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نعيم يوسف
 
نفت الدكتورة جلسن صالح، رئيس قسم التغذية بمستشفى سرطان الأطفال، ما يقال عن أن الصيام يعالج السرطان، معقبة: "مقدرش أقول ده".

وأوضحت "صالح" في تصريحات تلفزيونية الثلاثاء، أن أكثر من 33 نوع من أنواع السرطانات مرتبطة بالغذاء، وأنواع أخرى مرتبطة بالسمنة.

وتابعت رئيس قسم التغذية، أن منظمة الصحة العالمية صنفت الصحة على أنها مرض، ودائما ما تقول السمنة والأمراض المرتبطة بها.
المزيد عن: مستشفى سرطان الأطفال تغذية الصوم السرطان
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