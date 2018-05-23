أفشة: عائلتي أهلاوية ووالدي لاعب كرة ولا أحبه يخسر

أكد محمد مجدي "أفشة" لاعب إنبي أن والده أكثر شخص دعمه وسانده حتى انضم لصفوف فريق إنبي.

وقال "أفشة" في تصريحات لبرنامج "الحريف": "والدي أكثر شخص دعمني وساندني وتعب معايا كثيرًا".

وأضاف: "والدي لاعب كرة وألعب دائمًا في فريقه بالدورات الرمضانية لأني لا أحبه يخسر.. وعائلتي كلها أهلاوية ما عدا عمي زمالكاوي، ولكن الجميع يشجع إنبي في الفترة الحالية".

وأتم: "انقطعت عن تدريبات إنبي بعد إنضمامي بأسبوع بسبب عدم قدرتي المالي على الذهاب للنادي يوميًا".