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أفشة: عائلتي أهلاوية ووالدي لاعب كرة ولا أحبه يخسر

الأربعاء 23/مايو/2018 - 03:16 ص
أفشة: عائلتي أهلاوية ووالدي لاعب كرة ولا أحبه يخسر
أفشة
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علاء خليف
 

أكد محمد مجدي "أفشة" لاعب إنبي أن والده أكثر شخص دعمه وسانده حتى انضم لصفوف فريق إنبي.

 

وقال "أفشة" في تصريحات لبرنامج "الحريف": "والدي أكثر شخص دعمني وساندني وتعب معايا كثيرًا".

 

وأضاف: "والدي لاعب كرة وألعب دائمًا في فريقه بالدورات الرمضانية لأني لا أحبه يخسر.. وعائلتي كلها أهلاوية ما عدا عمي زمالكاوي، ولكن الجميع يشجع إنبي في الفترة الحالية".

 

وأتم: "انقطعت عن تدريبات إنبي بعد إنضمامي بأسبوع بسبب عدم قدرتي المالي على الذهاب للنادي يوميًا".

 

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