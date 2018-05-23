أفشة: عائلتي أهلاوية ووالدي لاعب كرة ولا أحبه يخسر
الأربعاء 23/مايو/2018 - 03:16 ص
علاء خليف
أكد محمد مجدي "أفشة" لاعب إنبي أن والده أكثر شخص دعمه وسانده حتى انضم لصفوف فريق إنبي.
وقال "أفشة" في تصريحات لبرنامج "الحريف":
"والدي أكثر شخص دعمني وساندني وتعب معايا كثيرًا".
وأضاف: "والدي لاعب كرة وألعب دائمًا في فريقه بالدورات
الرمضانية لأني لا أحبه يخسر.. وعائلتي كلها أهلاوية ما عدا عمي زمالكاوي، ولكن الجميع
يشجع إنبي في الفترة الحالية".
وأتم: "انقطعت عن تدريبات إنبي بعد إنضمامي بأسبوع بسبب
عدم قدرتي المالي على الذهاب للنادي يوميًا".
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