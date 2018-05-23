صبري: أتمنى انتقال "أفشة" للأهلي سيكون مثل "أبوتريكة والسعيد"

أكد رامي صبري قائد إنبي، أنه يتمنى انتقال زميله محمد مجدي "أفشة" للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال "صبري" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " محمد مجدي يستطيع تعويض رحيل عبد الله السعيد عن الأهلي، خاصة وأنه يمتلك إمكانيات فنية عالية وتمريراته مميزة ويمتلك حلول فنية داخل الملعب".

وأضاف: "أعتقد أنه إذا لم يحترف "أفشة" فمكانه الأفضل سيكون بالأهلي".

وأردف: "أمنية حياتي أن ينتقل محمد مجدي للأهلي لأنه ناد مختلف عن كافة الأندية العربية والإفريقية، ويعرف كيف يتعامل نفسيًا مع اللاعبين بشكل جيد وهذا ما يحتاجه "أفشة" ".

وأتم: "أفشة سيكون مثل أبوتريكة وعبد الله السعيد في الأهلي".